神戸市に拠点を置くプロレス団体「ドラゴンゲート」の人気レスラー、ドラゴン・ダイヤが20日、福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、12月15日に福岡市の福岡国際センターで開催する年末恒例のビッグイベント「THEFINALGATE2024」をPRした。ドラゴン・ダイヤは今夏、同団体の中軽量級タイトル「オープン・ザ・ブレイブゲート」王座を獲得。大会ではタイトル防衛戦に臨む王者は「福岡と九州の熱いファンの前で（決め技の）DD