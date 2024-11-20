バッファローは、スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」の専用アプリをアップデート。ラクレコに取り込んだ楽曲をスマホに接続したUSBストレージに保存できる「USBライブラリー」機能に対応した。iOS/Android/FireOS版で利用できる。 このアップデートにより、CDの「再取り込み」作業が不要になる。従来、スマホやタブレットなど複数の端末でCD楽曲を楽しむ場合、端末ご