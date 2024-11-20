1等、前後賞合わせて10億円の賞金が当たる「年末ジャンボ宝くじ」が発売されました。【映像】西銀座チャンスセンターの様子年末ジャンボ宝くじは、20日から全国の宝くじ売り場や公式サイトで発売されます。1枚300円で購入でき、1等賞金7億円のほか、1等の前後賞がそれぞれ1億5000万円となっています。同時発売の年末ジャンボミニと合わせると、100万円以上の当選本数は合計で1万4000本以上です。12月21日まで販売され、大み