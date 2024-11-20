19年3月に休養を発表し、昨年2月に吉本興業とマネジメント契約を解消した中田ボタン（76）が、盟友桂小文枝（73）のYouTubeに出演。20日にアップされた動画の中で、肺がん発覚への経緯を明かした。小文枝が定期的に芸人仲間を呼び、対談する企画YouTube番組。小文枝が「不死身の中田ボタンさんをお呼びしました。スーパーマンですからね」と言い、紹介した。コロナ禍もあいまって、休養に入った後は表舞台から姿を消していたボタン