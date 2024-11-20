¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Åì¥¹¥Ý¶¥ÎØ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÂÀÅÄÍý·Ã¤Ç¤¹¡ªÀè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿µþ²¦³Õµ­Ç°¤Ï¡¢¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê£²£¹¡áÆÁÅç¡ËÁª¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¤Þ¤¯¤êÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ªºòÇ¯Âç³Àµ­Ç°¤òÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯Ã±µ³¤Ç¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï£¹ÈÖ¼ê¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤Ê°ÌÃÖ¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ÃÂ®¤ÇÆÍ¤­È´¤±¤Þ¤·¤¿¡££Ç?ÊÂ¤ß¤Î¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁê¼ê¤Ë±«¤ÎÃæ¡¢Âç³°¤ò¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à£±£±ÉÃ£°¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ÂâÎó¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¤·¤¿¡£»Å¾å¤¬