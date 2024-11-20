大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（さいたまスーパーアリーナ）の会見が行われ?サクジュニア?こと桜庭大世（２６）が総合格闘技デビューし、矢地祐介（３４）と対戦することが発表された。?ＩＱレスラー?こと桜庭和志の長男・大世は、昨年９月に父主宰のグラップリングイベント「ＱＵＩＮＴＥＴ」でプロデビュー。アテネ・北京五輪の柔道男子６６キロ級金メダリストの内柴正人にヒザ十字固めで一本勝ちした