ピアノ系YouTuberのよみぃさんが、ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）の日本武道館公演を鑑賞したことを報告した。よみぃさんはテレビ番組「芸能界特技王決定戦 TEPPEN」（フジテレビ系）のピアノ部門に第27回から出場。同グループの小林萌花（ほのか）さんと競い、よみぃさんは第29回で優勝していた。「最高のライブでした」よみぃさんは2024年11月19日にXを更新し、「TEPPENで対決したほのぴの