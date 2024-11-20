株式会社バッファローは、iPhoneやiPadに保存した写真やビデオを外付けUSBストレージにバックアップできる無料アプリ「写真バックアップ」を11月20日（水）に公開した。対応機種はUSB-Cコネクタを搭載したモデルで、OSはiOS17.0もしくはiPadOS17.0以降。 同社が写真やビデオを日常的に撮影するiPhoneユーザーを対象に行った調査では、ユーザーの約4割が「バックアップ作業が面倒」と回答