■12月25日に放送される『SASUKE2024 ～第42回大会～』出場メンバーに加え、ケガで不出場の塚田も登場 【動画】岩本照・濱田崇裕・菅田琳寧・原嘉孝・塚田僚一が『SASUKE』を告知 TBS系『SASUKE』公式Instagramが、12月25日に放送される『SASUKE2024 ～第42回大会～』に出場する岩本照（Snow Man）、濱田崇裕（WEST. / 「濱」は、異字体が正式表記）、菅田琳寧（7 MEN 侍）、原嘉孝と、そして今回