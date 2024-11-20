■夜の日常を描いたユニット曲「ナイトスケープ」の世界観を凝縮 【動画】深澤辰哉×阿部亮平×宮舘涼太「ナイトスケープ」イメージフィルム Snow Man公式TikTokで、深澤辰哉×阿部亮平×宮舘涼太のユニット曲「ナイトスケープ」の世界観を凝縮したイメージフィルム動画が公開された。 「ナイトスケープ」は、Snow Manのニューアルバム『RAYS』の初回盤B付属Blu-ray＆DVDと通常盤CD