【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Aぇ! groupの食リポ動画は、11月23日10時より順次公開予定 Aぇ! groupが、阪急阪神百貨店が運営するスイーツ宅配サービス『CAKE LINK』のブランドイメージキャラクターに起用された。 デパ地下のおいしさを全国に届けるスイーツ宅配サービス『CAKE LINK』。Aぇ! groupがブランドイメージキャラクターに就任し、「CAKELINK×Aぇ! gro