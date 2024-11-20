ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は現地時間19日、「プーチン大統領が新たな核抑止政策の基本方針を承認した。この方針は現在の情勢に適したものだ」と述べました。ペスコフ報道官はまた、「ロシアは核兵器を一貫して抑止力として見なしてきたが、ウクライナが西側諸国の非核ミサイルを使用してロシアを攻撃した場合、新しい核抑止政策に基づき、ロシアは核兵器で応じる可能性がある」と警告しました。一方、ウクライナ