政府が今週中に取りまとめを目指す新しい経済対策をめぐり、この後、自民・公明の与党と国民民主党の政策責任者が協議し、大筋で合意する見通しです。経済対策をめぐっては、国民民主党がいわゆる年収「103万円の壁」見直しにつながる内容を盛り込むよう求め、自民・公明両党の政策責任者と断続的に協議をおこなってきました。与党側がきのう、国民民主党に対し、「税制改正の中で議論して引き上げる」との文案を提示したことから