FIBAアジアカップ2025予選新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は2024年11月24日（日）に行われる男子バスケットボール「FIBAアジアカップ2025予選（Window2）」、日本対グアムの一戦を無料生中継する。この試合の「ABEMA」中継解説に元日本代表キャプテンでBリーグ・川崎ブレイブサンダースに所属する篠山竜青、ゲストにYouTuberのともやん【レイクレ】が決定。また現地の熱狂をお届けする現地リポーターを、バスケ好きとして