インスタグラムのフォロワー32万超えで、台湾の人気チアガール・短今（サミー）さんが2024年11月18日、丈が短いユニフォーム姿をインスタグラムで公開し、「キュート」などと反響を呼んでいる。「今日はずっと雨が降っていたので...」公開されたのは、球場でチアガールを務めるサミーさんの写真だ。髪はツインテールに結び、ウエストがあらわになったピンク色の短めトップスに、白色の超ミニスカといったユニフォームを着ている。