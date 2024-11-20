「Re・De（リデ）」は、新製品となる20Lオーブンレンジ「Re・De Range（リデレンジ）」を、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて、本日2024年11月20日(水) 11:00より先行販売開始。 Re・De「Re・De Range（リデレンジ）」  「Re・De（リデ）」は、新製品となる20Lオーブンレンジ「Re・De Range（リデレンジ）」を、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて、本日2024年11月20日(水)より先行販売開始。&#