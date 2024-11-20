岐阜県各務原市の「各務原市民公園」にて令和6年11月30日〜12月1日に『全肉祭』を開催します。出店店舗数は50店舗以上・総メニュー数200アイテム以上の豪華なイベントとなっています。 第2回 全肉祭 in 各務原 会場：各務原市民公園所在地：岐阜県各務原市那加門前町3丁目日程：令和6年11月30日(土)〜12月1日(日)時間：10:00〜21:00 岐阜県各務原市の「各務原市民公園」にて令和6年11月30日〜12月1日に