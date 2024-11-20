ハーバー研究所は、ローズの天然精油※1をプラスした『ローズ海の宝石』を、2025年1月20日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。 ハーバー研究所『ローズ海の宝石』 『ローズ海の宝石』 2,090円(税込)≪商品概要≫商品名：ローズ海の宝石容量・価格：20g2,090円(税込)  容量・価格：20g2,090円(税込) ハーバー研究