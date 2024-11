サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』第6話にて、「I'll See You There Tomorrow」チームが酷評を受けた。【映像】まるでケンカしたかのような険悪パフォーマンス『PROJECT 7』は、総勢200名の参加者が挑む、過去最大規模のボーイズグループ誕生オーディション番組。視聴者が“ワールドアセンブラー”となって毎ラウンドごとに練習生を選択して新しいチームを作る“組み立て”や“強化”の概念を取り入れた、新感覚の番