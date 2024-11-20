厚生労働省が、「在職老齢年金制度」の見直しを検討していることが明らかになった。現在、働きながら一定の収入がある高齢者の年金が減額される仕組みが、働く意欲をそいでいるとの指摘があるためだ。働き損を解消する見直し案…年金給付額が4500億円増の試算も働きながら年金を受け取っているみなさんに朗報となる。働いて一定の収入がある方の年金を減らす、「在職老齢年金制度」に大きな動きがあった。厚生労働省が、働く意欲を