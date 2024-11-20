2025年ゴールデンウィークに公開される『マインクラフト／ザ・ムービー』の予告編が公開された。 参考：映画『マインクラフト』は“マインクラフトらしさ”があるのか？期待と不安が半々の予告編 本作は、北欧発のゲーム『マインクラフト』を実写映画化したもの。 2009年に誕生し、2011年に正式発売されて以降、絶大な人気を誇る『マインクラフト』（通称：マイクラ）。ワールドと