不十分な加熱処理をした牛のレバーを京都市内の飲食店に販売したとして、大分県の食肉加工会社の社長らが逮捕されました。食品衛生法違反の疑いで逮捕されたのは、大分県中津市の食肉加工会社「Ｍｅフードシステム」の社長・桝田治基容疑者（６６）ら２人です。捜査関係者によりますと、桝田容疑者らは、今年１月ごろ国の基準を満たさない不十分な加熱処理をした牛のレバーを、加熱食肉製品として京都市伏見区の飲食店に卸す