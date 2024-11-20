不十分な加熱処理をした牛のレバーを京都市内の飲食店に販売したとして、大分県の食肉加工会社の社長らが逮捕されました。食品衛生法違反の疑いで逮捕されたのは、大分県中津市の食肉加工会社「Meフードシステム」の社長・桝田治基容疑者（66）ら2人です。捜査関係者によりますと、桝田容疑者らは今年1月ごろ、国の基準を満たさない不十分な加熱処理をした牛のレバーを加熱食肉製品として京都市伏見区の飲食店に卸すなどした疑いで