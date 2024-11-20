俳優ウエンツ瑛士（39）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。観覧客からの質問で「スポーツ苦手」に「バスケやってましたから」と“反論”した。水曜レギュラーの元モーニング娘。辻希美（37）が客席から掲げられたフリップの中から「スポーツ苦手っぽい」と選んで「ちょっと私も思ってることなんですが」と前振りをして読み上げた。ウエンツはすかさず「×」の札をあげて「ああ、これ、バツです」