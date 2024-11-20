【モデルプレス＝2024/11/20】女優の高橋メアリージュンが19日、自身のInstagramを更新。妹でモデルの高橋ユウと母親と撮影した家族写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】高橋メアリージュン、美人母を顔出し公開◆高橋メアリージュン、美人母＆妹・ユウとの写真公開メアリージュンは、「Family photo Thank you for celebrating my B.D」とつづり、母親と妹と撮影した3ショットを公開。8日に迎えた誕生日を祝ってもらった