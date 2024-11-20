２０日前場の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２．６２ポイント（０．１２％）安の１９６４１．０５ポイントと３日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６．５５ポイント（０．２３％）安の７０６５．６６ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は６０４億６９００万香港ドルとなっている（１９日前場は６３３億３８１０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強ま