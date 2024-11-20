独特の存在感で親しまれた俳優火野正平（ひの・しょうへい、本名二瓶康一＝にへい・こういち）さんが14日、自宅で亡くなった。75歳。所属事務所が20日、発表した。葬儀は家族葬で終えたという。火野さんは、ひょうひょうとした芸風で知られ、プライベートでは“元祖プレイボーイ”として多くの浮名で往年のワイドショーを騒がせた。昨年は14年ぶり新曲「あかんたれ」を発売し、同3月には、東京・有楽町I’M A SHOWで、初の全国ライ