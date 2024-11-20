阪神の若手4選手がユニバーサルスタジオジャパンで仲良く?マリオコスプレ?を披露。SNS上で話題となっている。4ショットを自身のインスタグラムに公開したのは、岡留英貴(沖縄県糸満市出身)。マリオのニット帽をかぶった小幡竜平(大分市出身)やルイージのニット帽の川原陸(長崎市出身)、スーパーきのこのカチューシャを付け、バッグを首から下げた高寺望夢らと笑顔を見せている。SNS上では「楽しそう」「女子会のノリ」「撮影