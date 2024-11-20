北朝鮮の金正恩総書記は中部の工場建設現場を視察し2024年発表した地方振興計画の進捗をアピールしました。20日付の労働新聞は金総書記が19日、平安南道の工場建設現場を視察したと報じ、新たな工場や建物を見て回る金総書記の写真を掲載しました。北朝鮮は2024年停滞する地方経済発展のために今後10年間、毎年20の地域で新たな工場を建設する計画を打ち出していて、金総書記は視察の中ですでに全国で成果が出ていることに「大きな