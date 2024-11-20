デビス杯の試合後にファンに手を振るラファエル・ナダル＝１９日、スペイン・マラガ/Angel Martinez/Getty Images for ITF（ＣＮＮ）テニスのラファエル・ナダル（３８、スペイン）が１９日、スペインのマラガで開かれたデビス杯の試合を最後に引退した。この日の準々決勝はナダルがボティク・ファンデザンスフルプ（オランダ）に敗れ、スペインは敗退した。プロとして最後の試合を終えたナダルは２３年のキャリアの幕を閉じ、目に