(英文の訂正により、１段落目の発言者の名前を「パク・スンウォン委員」から「Lee Seong-kweun委員」に訂正し、３段落目の委員の名前を「パク・スンウォン委員」と明確にしました。)[ソウル ２０日 ロイター] - 約１万０９００人の北朝鮮軍兵士が、ロシアの空挺部隊や海兵隊の一員として西部クルスク州に派遣され、その一部はすでにウクライナとの戦争に参加している。韓国議会情報委員会のLee Seong-kweun委員（訂正）が２０日、