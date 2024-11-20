(原文の訂正により、３段落目の「ＲＩＡ」を「タス通信」に修正します)Lidia Kelly[２０日 ロイター] - ロシア大統領府のペスコフ報道官は２０日、米ロ間の危機を緩和する目的で設置されたホットラインは現在使用されていないと述べた。米ロは１９６２年のキューバミサイル危機時のような両国間の誤解を防ぐため６３年にホットラインを設置し、首脳による直接の意思疎通を可能にした。ペスコフ氏はタス通信（訂正）に対し「米ロ首