弁護士の野村修也氏（６２）が２０日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。斎藤元彦知事が再選した兵庫県知事選をめぐるテレビ報道のあり方について持論を語った。斎藤知事はパワハラ疑惑、おねだり疑惑で大手メディアを中心に大きな批判を浴びた。しかし、選挙中はＳＮＳで応援の声が拡大。虚偽の情報も拡散されやすいＳＮＳが選挙戦に大きな影響を及ぼしたことを受け、ワイドショーなどのテレビ番組では「ＳＮＳの規制」を