元放送作家の鈴木おさむ氏（５２）が「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。歌手の中森明菜が意外な形で登場したことに驚きの声をあげた。香取慎吾が２７日に配信リリースするアルバム「ＣｉｒｃｕｓＦｕｎｋ」に、明菜とコラボした「ＴＡＴＴＯＯ（ｆｅａｔ．中森明菜）」が収録されることが発表された。香取は１９日、インスタグラムで明菜とのツーショットを公開した。明菜がこうした形で登場したことに鈴木氏は「全メディアが