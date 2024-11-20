「大相撲九州場所・１１日目」（２０日、福岡国際センター）西十両１４枚目の欧勝海（鳴戸）が休場した。日本相撲協会に「左肩関節唇損傷により、１週間の休場を要する見込み」との診断書を提出した。休場は序二段時代の２０２０年名古屋場所以来通算７度目。今場所は初日から９連勝。１０日目に剣翔に初黒星を喫したが、９勝１敗で十両のトップを並走していた。１１日目の対戦相手、紫雷は不戦勝となる。今場所の十両