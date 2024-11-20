「使えない」って言葉苦手だな陰口を叩かれてもケロッ。「私は私」を貫くメンタル激強な25歳／メンタル強め美女白川さん（1）職場にはびこる巧妙なマウント攻撃や、嫌味にやっかみ…。「私は私、可愛く強く」がモットーのメンタル激強美女・白川さんは、そんなネガティブマインドを華麗にスルー！どこまでも真っ直ぐに、日々を楽しむ術を磨いています。そんな白川さんのポジティブマインドは周囲にも波及し、落ち込む先輩、自信が