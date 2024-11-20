サンリオが続伸している。ＳＢＩ証券が１９日、サンリオの目標株価を４７４０円から５６１０円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。年内で終了予定となる「ハローキティ」５０周年に伴う需要の反動減を懸念する投資家の声に対し、２０２５年には「マイメロディ」が５０周年、「クロミ」が２０周年となり、周年企画がカタリストとして存在すると指摘。２６年以降も有力ＩＰ（知的財産）の周年企画の実施が見込まれ