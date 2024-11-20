北九州市議会が２０２２年１２月、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係を「一切持たない」と決議したのは、特定の宗教への差別をあおる行為だとして、同連合が市に１１００万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁（林史高裁判長）は２０日、原告側の請求を棄却した。同決議を巡っては、信者の男性が市に３５０万円の賠償を求める訴訟を起こしていたが、同地裁は同日、この請求も棄却する判決を言い渡した。