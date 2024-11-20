◆大相撲▽九州場所１１日目（２０日・福岡国際センター）日本相撲協会は九州場所１１日目から休場となった西十両１４枚目・欧勝海（鳴戸）の診断書を公表した。「左肩関節唇損傷で、症状が強く本日より１週間の休場を要す見込み」との内容だった。診断書は２０日付。欧勝海が初日から９連勝と好調で、１０日目の剣翔戦で初黒星を喫したが、十両優勝争いでトップを並走していた。１１日目の対戦相手の紫雷は不戦勝となる。