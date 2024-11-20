日向坂46が、13thシングル『卒業写真だけが知ってる』を2025年1月29日にリリース。あわせて、ティザー映像を公開した。 （関連：【映像あり】日向坂46 13thシングル『卒業写真だけが知ってる』ティザー映像） 今作のフォーメーションについては、12月1日25時20分より放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）にて発表予定だ。 （文＝リアルサウンド編集部）