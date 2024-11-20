アメリカンカジュアルなスタイルを確立するブランド「Gap（ギャップ）」から、ミュージカル映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念した、限定カプセルコレクションが発売！Gap公式オンラインストアと一部のオンラインストアで、11月19日（火）から販売を開始していますよ。Gapから映画『ウィキッド』をモチーフにしたコレクションが登場日本では2025年春に公開予定の映画『ウィキッド ふたりの魔女』。世界中で20年以上愛さ