日本代表は19日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選の第6節で中国代表と対戦し、3−1で勝利した。この結果、日本代表の最終予選における成績は5勝1分無敗となり、8大会連続のFIFAワールドカップ出場に王手をかけた。2得点で勝利に大きく貢献したFW小川航基は、国際Aマッチでは9試合9得点となった。中でも特筆すべきは“アウェイでの得点力”だ。小川は2019年12月に韓国で開催されたE-1選手権の香港代表戦で日本代表デビュー