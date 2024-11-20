アメリカ大リーグ、ヒューストン・アストロズの本拠地球場の名前が来年から「ダイキン・パーク」に変わります。大手空調メーカーのダイキン工業は18日、アメリカ大リーグ、アストロズのテキサス州ヒューストンにある本拠地球場の命名権を取得したことを発表しました。アメリカ大リーグ本拠地球場の命名権を日系企業が取得するのは初めてです。2025年1月から15年間の契約で、年明けには球場の名称が「ミニッツメイド・パーク」から