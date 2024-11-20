Tatiana Bautzer[ニューヨーク １９日 ロイター] - 米金融大手モルガン・スタンレーは、新規株式公開（ＩＰＯ）の活発化を予想し、近くＩＰＯを実施しそうなスタートアップ企業の従業員を富裕層向け資産運用事業の顧客として獲得する準備を進めている。モルガンは先週、スタートアップ企業向けの株主管理サービスを手がける企業カータ（Carta）と提携した。カータは顧客のスタートアップ企業４万社のうち約２０００社が今後Ｉ