ブラジルのリオデジャネイロで開催中の主要20カ国・地域首脳会議（G20サミット）に合わせ、中国の習近平（シーチンピン）国家主席は19日までに、ドイツのショルツ首相など欧州3首脳と会談した。米国での政権交代を前に、欧州主要国との関係の安定化を図る狙いがありそうだ。「世界第2位と3位の経済規模で重要な影響力を持つ大国として、中国とドイツは長期的かつ戦略的な観点からパートナーシップを強固なものにするべきだ」