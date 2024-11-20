とんかつ専門店「かつや」は、11月22日（金）から期間限定で、「ど真ん中ベーコンエッグソースカツ丼」を全国の店舗で発売する。【写真】やっぱりベーコンエッグが見当たらない「ど真ん中ベーコンエッグカツ丼弁当」■見た目より食べ心地を追求今回登場する「ど真ん中ベーコンエッグソースカツ丼」は、定番メニュー「ソースカツ丼」にベーコンエッグを添えた一品。一見、ベーコンエッグが見当たらないビジュアルの本商品だが