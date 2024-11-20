オースティン米国防長官＝１０月、米バージニア州/Kent Nishimura/Getty Images/File（ＣＮＮ）中国が、ラオスで週内に開催される拡大ＡＳＥＡＮ国防相会議（ＡＤＭＭプラス）に合わせたオースティン米国防長官との会談を拒否したことが分かった。ラオスでオースティン氏に同行している国防当局の高官が記者団に明らかにした。これは両国国防トップの不安定な関係における新たな動きだ。オースティン氏は米中の軍事面での意思疎通