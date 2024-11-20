【モデルプレス＝2024/11/20】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）の2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が、11月11日にリリースされた。これを記念し、11月19日〜12月1日まで東京・タワーレコード渋谷店2F「TOWER SPACE SHIBUYA」にて「TOWER RECORDS × ENHYPEN 'ROMANCE: UNTOLD daydream' POP-UP STORE」が開催中だ。【写真】ENHYPEN、日本人気アーティストとの貴重コラボ◆ENHYPEN、新アルバ