メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市熱田区で19日夕方、警察官が乗ったパトカーに車を故意に衝突させたとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、ベトナム国籍の自称作業員グェン・ヴァン・トゥオン容疑者(33)です。 警察によりますと、トゥオン容疑者は19日午後5時15分ごろ、熱田区新尾頭の路上で車に乗っていた際、故意に車をバックさせて後ろに止まっていたパ