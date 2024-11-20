◆第５５回明治神宮野球大会第１日▽高校の部１回戦東海大札幌３―０大垣日大（２０日・神宮）１０年ぶり出場の東海大札幌が大垣日大を下し、東海大四から２０１６年に校名変更後、全国大会初勝利を挙げた。東海大会王者の強豪に対し、機動力も絡めて１回１死一、三塁の好機を作ると、太田ツインズの弟・勝馬一塁手（２年）が右中間を破る２点適時三塁打。さらに２死三塁から６番・八鍬航太朗二塁手（２年）が適時内野安打